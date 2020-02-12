الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأمين العام للأمم المتحدة السابق نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية "ذا إيلدرز" السيد بان كي مون .وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.// انتهى //19:15ت م0272