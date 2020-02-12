الداير بني مالك 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسدشن محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة اليوم، فعالية حملة التثقيف الصحي بالأمراض المستوطنة تحت عنوان "نحو مجتمع سليم معافي"، التي نظمتها الكلية الجامعية بالداير ممثلة في قسم التمريض وبالتعاون مع بلدية المحافظة, بحضور وكيلة جامعة جازان لشؤون البنات عائشة بنت حسن زكري.وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات والكلمات وفلم تعريفي عن الحملة.بعد ذلك جرى تدشين المعرض المصاحب، ثم تجول محافظ الداير في أركانه، التي تضم خمس محطات توعوية: (ركن القلق والاكتئاب وركن فايروس كورونا وركن الربو وركن السرطان وركن ارتفاع ضغط الدم وركن السكري وركن السمنة وركن الانيميا المنجلية), كما استمع لشرح عن الأركان وما تحوي من منشورات توعوية ووقائية لتجنب هذه الأمراض.// انتهى //19:17ت م0274