بيش 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسرأس محافظ بيش حسن بن عبدالله أبوشرحه اليوم، اجتماع المجلس المحلي، بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة.وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واستعراض التقارير المقدمة من اللجان وعدد من التوصيات، تمهيداً لرفعها لأمانة مجلس المنطقة.وأكد محافظ بيش أهمية التعاون الجاد والمخلص بين مختلف الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي، فيما يخدم المصلحة العامة، وبذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطنين، ويُسهم في تطوير المحافظة وفقًا لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، ويوفر سبل الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة .// انتهى //19:17ت م0276