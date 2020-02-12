الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسصنف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة المنتخب السعودي لكرة الطاولة في مستوى ( Division2) بدءً من مشاركته في بطولة العالم المقبلة خلال شهر مارس 2020 التي ستقام بكوريا الجنوبية .وتعد المرة الأول التي يصنف المنتخب السعودي لكرة الطاولة بمستوى ( Division2) منذ وضعه من قبل الاتحاد الولي لكرة الطاولة ، ويأتي ذلك بعد حصول لاعبي المنتخب السعودي لكرة الطاولة على تصنيفات متقدمة خلال مشاركاتهم في سلسلة بطولات الاتحاد الدولي التصنيفية لكرة الطاولة .من جهة أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد أن تصنيف المنتخب في هذا المستوى يأتي بعد جهد من قبل اللاعبين والجهازين الفني والإداري ، مقدما الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص .// انتهى //19:39ت م0282