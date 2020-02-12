المنامة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساستقبلت معالي رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.ونوهت رئيسة مجلس النواب خلال الاستقبال بعمق العلاقات الأخوية، التاريخية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات والقطاعات، معربة عن بالغ التقدير لجهود المملكة العربية السعودية ودورها القيادي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.// انتهى //19:44ت م0283