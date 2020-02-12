الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسيخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم غدًا مباراته الودية الثانية ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، والمقام تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا في الدمام .ويلاقي "الأخضر" منتخب العراق في تمام الـ6:45 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.على الصعيد الميداني، واصل المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته على ملعب نادي القادسية، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، تأتي ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.// انتهى //19:49ت م0284