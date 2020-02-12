أنجامينا 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، نظيره الأنجولي جواز لمانويل لورنسو.وتناولت المحادثات بين الرئيسين سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصةً زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة.وأكد الرئيسان خلال اللقاء السعي في مكافحة الإرهاب وزيادة التعاون الأمني، واتفقا على تبادل الزيارات وتكثيف التدريب.// انتهى //19:49ت م0285