ظهران الجنوب 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واستفقد محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم, مركز الغايل بتهامة قحطان التابع للمحافظة وقف خلالها على عدد من المشاريع الحكومية المختلفة, واستمع إلى أهم الخدمات المقدمة للأهالي ومقترحاتهم.واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض آل سياف عن الخدمات البلدية المقدمة للمركز الذي انضم حديثاً لخدمات البلدية.وأكد القرقاح أن الجولة تأتي ضمن خطة المحافظة لتفقد المراكز الإدارية بتوجيه ومتابعة مباشرة من سمو أمير منطقة عسير.// انتهى //19:51ت م0286