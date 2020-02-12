الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسوقع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج"، تهدف للتعاون الإستراتيجي في مجالات الدفاع والأمن الوطني لإيجاد وتوطين صناعات عسكرية متطورة ودعم البحوث والابتكارات وتعزيز السيادة الوطنية على الأنظمة الدفاعية.وقال المدير العام للمركز الدكتور سامي الحميدي: "إن من أهداف المركز الإسهام في رفع آداء الصناعات الدفاعية والأمنية بالمملكة وتطويرها، وحيث إن الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج" من الشركات الرائدة في إنتاج الأجزاء والقطع الميكانيكية عالية الدقة المرتبطة بالأنظمة الدفاعية فإن المركز يطمح إلى العمل المشترك مع الشركة لإنتاج أنظمة دفاعية متقدمة من خلال الابتكارات والتصاميم الهندسية لدعم وتحقيق متطلبات القوات المسلحة السعودية".وأوضح أن هذه الاتفاقية تسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 لتوطين ما يزيد على (50%) من الإنفاق العسكري من خلال بناء الشراكات الإستراتيجة مع الشركات الرائدة مثل الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج" التي ينتج عنها تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف في مجال التصنيع المحلي التي يبدأ المنتج بها بفكرة وتصاميم واختبارات وتجارب محلية بأيد وطنية ينتهي بخط إنتاج وطني للتصنيع محلياً لمنتج يحقق متطلبات المستفيد محلياً وينافس عالمياً.من جانبه أكد رئيس شركة وهج أيمن الحازمي, أن الشركة تسعى لإقامة علاقة طويلة المدى مع المركز وتسخير الإمكانات والتقنيات المتطورة التي تمتلكها وهج في مجالات الصناعات الدفاعية لإثراء المحتوى المحلي, مشيرا إلى أن وهج تسعى دائمًا لعقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليا ودوليا، والاستعانة بمراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية لدعم البحوث والدراسات العلمية والابتكارات الصناعية المتعلقة بالصناعات العسكرية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على توطين الإنفاق العسكري.يذكر أن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية مؤسسة حكومية متخصصة في إجراء الدراسات والبحوث النوعية المرتبطة بالأنظمة والتقنيات الدفاعية، يهدف إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والإستراتيجية ومن مهامه واختصاصاته توسعة قدرة القطاعات الصناعية المنتجة في المملكة لتطوير الابتكار التقني للمنتجات والحلول ذات الصلة بالدفاع والأمن، والإسهام في رفع آداء الصناعات الدفاعية والأمنية وتطويرها.كما يهتم بإنشاء معامل حديثة لإجراء بحوث تطبيقية في مجالات متقدمة منها أنظمة الرادار والاتصالات والحرب الإلكترونية وأنظمة المركبات الآلية والأنظمة الكهروبصرية وأنظمة القيادة والسيطرة وذلك لتطوير الابتكارات التقنية لمنتجات الدفاع والأمن بالمملكة ودعم الصناعات الوطنية للإسهام في رفع قدرة الاعتماد الذاتي.وتجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج" تمتلك خبرة واسعة في مجال هندسة الآلات الدقيقة، إذ تصنع قطع الغيار الميكانيكية للمعدات والآليات العسكرية وأبراج العربات والحلقات المحورية وبعض الأجزاء الميكانيكية للطائرات، كما تتميز بقدراتها التصميمية والتصنيعية والتجميعية في قطاعات الطيران والدفاع والنفط والغاز، ولديها شراكات إستراتيجية دولية لبناء قدرات التصنيع المحلي في القطاعات العسكرية.// انتهى //20:33ت م0288