رفحاء 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساختتم نادي الحي الترفيهي بمدرسة عبادة بن الصامت بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية دورة "اللغة الإنجليزية", وذلك على مسرح صالة الألعاب المختلفة بالمدرسة بحضور 30 متدرباً، التي استمرت ثلاثة أسابيع.وتناولت الدورة أساسيات اللغة الانجليزية وكيفية بناء الجملة الصحيحة والأزمنة وكيفية استخدامها، بالإضافة إلى أنشطة تطبيقية.يذكر أن أندية الحي لها دور في تعليم الأبناء وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم تحت إشراف معلمين مختصين وفريق متكامل في إطار عمل منظم،تُغرس من خلاله القيم الدينية والوطنية، وتنمية حب العمل التطوعي واستثمار أوقاتهم وصقل مواهبهم وتوجيههم التوجيه الصحيح، إضافة إلى جوانب وأنشطة تطوعية وبرامج وفعاليات متخصصة.// انتهى //20:50ت م0291