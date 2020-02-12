ثقافي / تعليم حائل ينظم اللقاء الثاني لمشرفي الرياضيات
الأربعاء 1441/6/18 هـ الموافق 2020/02/12 م واس
حائل 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بقسم الرياضيات اليوم, اللقاء الثاني لمشرفي الرياضيات بالمنطقة بحضور رئيس قسم الرياضيات سالم الموكاء وعدد من المسؤولين وذلك بمبنى الإدارة بحائل.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المحاور منها مؤشرات نواتج التعلم, والنموذج الأمثل في تفعيل مهرجان جدول الضرب, والبحث الإجرائي, والقياس, والتقويم, وبطاقة التعلم النشط, بالإضافة إلى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات, ومسابقة أفضل مخطط سكني, وحاضنة إثراء.
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20:51ت م
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