حائل 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بقسم الرياضيات اليوم, اللقاء الثاني لمشرفي الرياضيات بالمنطقة بحضور رئيس قسم الرياضيات سالم الموكاء وعدد من المسؤولين وذلك بمبنى الإدارة بحائل.وتناول اللقاء مناقشة عدد من المحاور منها مؤشرات نواتج التعلم, والنموذج الأمثل في تفعيل مهرجان جدول الضرب, والبحث الإجرائي, والقياس, والتقويم, وبطاقة التعلم النشط, بالإضافة إلى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات, ومسابقة أفضل مخطط سكني, وحاضنة إثراء.// انتهـى //20:51ت م0292