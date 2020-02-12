نواكشوط 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، بمساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل، الذي يزور موريتانيا حاليًا.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، لاسيما العلاقات الاقتصادية، إلى جانب الشراكة الأمنية بين البلدين.كما تطرق اللقاء إلى برنامج الإصلاح الطموح للحكومة الموريتانية وتركيزه على تحسين حياة جميع الموريتانيين، والمسائل الأساسية لحقوق الإنسان.وأفاد المسؤول الأمريكي في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء إثر اللقاء أن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها موريتانيا ودول أخرى في المنطقة، على المستوى الثنائي من خلال مجموعة الساحل الخمس، لتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة.وأكد أن منطقة الساحل تواجه تحديات كبيرة لأمنها واستقرارها وديمقراطيتها وتنميتها الاقتصادية، مضيفًا أن هذه المشكلات تتطلب حلولا من داخل أفريقيا.// انتهى //20:51ت م0293