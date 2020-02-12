الطائف 18 جمادى الاخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسيطلق محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني غداً فعاليات مؤتمر الصيدلة في نسخته الثالثة, كما يدشن المعرض المصاحب بمشاركة 30 مستشفى من مختلف القطاعات, ويكرم الجهات والأفراد المتميزين في مجالات الرعاية الصيدلية.ويسلط المؤتمر الضوء على العديد من الجوانب الطبية لمدة ثلاثة أيام, بمشاركة 20 متحدثا من أبرز المهتمين والمختصين في مجالات الصيدلة وأكثر من 1200 ممارس, بحضور مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني وعدد من قيادات الصحة في مجال الصيدلة.يذكر أن صحة الطائف تنفذ المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي بالشراكة مع الإدارة العامة للرعاية الصيدلانية بالوزارة، حيث عمدت إلى استقطاب العديد من الشركاء في القطاع العسكري والتجاري والمهتمين والمختصين, لإثراء جلسات المؤتمر وفعالياته من خلال عدد من الجلسات العلمية وأوراق العمل المتنوعة، وتسليط الضوء على مستقبل التخصصات الصيدلية وآخر المستجدات العلمية والتجارب المتنوعة من خلال عدد من الورش, في الوقت الذي يقدم المؤتمر للمرة الأولى المسابقة الوطنية للتثقيف الدوائي لطلاب الصيدلة إلى جانب عدد من البرامج المتنوعة التي تحفز العاملين والمهتمين بهذا المجال.يشار إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت المؤتمر بـ 38 ساعة تعليم طبي مستمر، ومن المزمع أن يتخلل المؤتمر تكريم عدد من المستشفيات والمختصين الذين أثروا مجالات الصيدلة بإسهاماتهم خلال الفترة الماضية في مختلف مناطق المملكة.// انتهى //21:12ت م0296