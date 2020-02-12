عرعر 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسيواصل معرض "تصوير المجرات ومسارات النجوم" بعرعر فعالياته الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك في مجمع عرعر مول.ويشتمل المعرض على عدد من الصور الفوتوغرافية الخاصة بالمجرات ومسارات النجوم في مناطق متعددة .وأوضح مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة خلف بن حمود القاران أن المعرض يأتي ضمن النقلة النوعية في مجال التصوير التي تعمل عليها وزارة الثقافة، مشيدا بجهود سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، في تطوير الحراك الثقافي والفني في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المعرض سيستمر ثلاثة أيام يستقبل من خلالها طلاب الجامعات والمدارس والمهتمين في المجالات الثقافية والفنية، كما ستقدم في المعرض عدد من الورش التدريبية في مجال تصوير المجرات والنجوم.21:12ت م0297