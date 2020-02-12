الطائف 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واستصدرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مسابقة السنة النبوية على مستوى منطقة مكة المكرمة, وحصدت المراكز الثلاثة الأولى في فروع المسابقة, وذلك في إنجاز يضاف إلى الإنجازات السابقة التي حصدتها الإدارة في مختلف البرامج والفعاليات على المستوى المحلي والوطني والعالمي.وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الطلاب الفائزين وأسرهم ومدارسهم ومكاتب التعليم بما حققوه في جميع فروع جائزة السنة النبوية على مستوى منطقة مكة المكرمة, مقدماً شكره لإدارة الإشراف التربوي وقسم العلوم الشرعية على جهودهم الحثيثة في المسابقة، متطلعاً إلى مزيد من النتائج والمراكز الأولى في شتى المسابقات لطلاب وطالبات الطائف.// انتهى //21:13ت م0298