الأمم المتحدة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسدعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بعد يوم على منح البرلمان اللبناني الثقة لحكومة الرئيس حسّان دياب الحكومة المشكلة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات "الملموسة وذات المصداقية والشاملة" بسرعة وبشكل حازم لإنهاء الأزمات المتفاقمة.وفي بيان صدر اليوم، أكدت المجموعة على ضرورة أن تلبي الحكومة الجديدة احتياجات ومطالب الشعب اللبناني، مشددة على أهمية استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان.و ناشدت القوى السياسية جميعها والقادة اللبنانيون منحَ الأولية لدعم الإصلاحات التي تصبّ في المصلحة الوطنية ومصلحة شعب لبنان.وبحسب البيان قالت المجموعة "تؤكد مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان على استعدادها لدعم البلاد في الوقت الذي تُبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي ومراجعة ميزانية 2020م لضمان الاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية الرئيسية مثل قطاع الطاقة وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة لضمان الكفاءة ومصلحة المستهلك وإقرار وتنفيذ قوانين مشتريات فعّالة."وجددت المجموعة التأكيد على استعدادها دعم الجهود الموثقة لقادة الحكومة لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي بما في ذلك اعتماد وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإصلاح الجهاز القضائي وغيرها من الإجراءات الضامنة لإقرار تغييرات ملموسة في إطار الشفافية والمساءلة الكاملة.وأكدت مجموعة الدعم الدولية على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي، مجددة دعمها القوي للبنان وشعبه، في سبيل تحقيق استقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي ،و تضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.// انتهى //21:19ت م0301