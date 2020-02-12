سكاكا 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التخطيط والتطوير ومكتب تحقيق الرؤية اليوم, لقاء تربوي بعنوان "مبادرات مؤثرة" يهدف إلى تحقيق الجودة في المبادرات بما يتلاءم مع أهداف رؤية المملكة 2030.وعرض اللقاء الذي حضرته مستشارات تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة عدة محاور مهمة تناولتها مشرفة مكتب تحقيق الرؤية والتخطيط أميرة بنت محمد الثنيان، أوضحت من خلالها الأهداف العامة للتعليم برؤية 2030, وطرق السعي لتحقيقها من خلال المبادرات النوعية، بالإضافة إلى تقديمها مفهوم متكامل عن المبادرة التي تعد عملا تربويا رائدا ومتكاملا يبيبن قدرة المبادر على تحويل الأفكار التربوية إلى ممارسات واقعية تتوافر فيها عناصر الإبداع والجدة والأصالة.واستعرض اللقاء شروط قبول المبادرات، ومعايير قبول المبادرات، وطريقة التسجيل برفعها عن طريق "شارك بمبادرة" في موقع الإدارة، بالإضافة إلى المبادرات المُفعلة والمؤثرة لإدارة التدريب التربوي التي استهدفت الميدان وتهتم برفع التحصيل الدراسي وتحسين مخرجات التعليم، واستعراض المبادرات والمشاركات المجتمعية التي تسعى لتحقيق أهداف تعليمية تخص الطفولة المبكرة.// انتهى //21:23ت م0302