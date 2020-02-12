بورتو نوفو 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسلقي عنصر أمني مصرعه وأصيب آخر إثر تعرض مقر للشرطة بمدينة " كيريمو" شمال كوتونو بجمهورية بنين إلى هجوم مسلح .وأفادت مصادر إعلامية في بنين أن المهاجمين قدموا على متن سيارة رباعية الدفع، وأطلقوا النار على المركز وأحرقوه بالكامل، فيما أطلقت قوات الدفاع والأمن البنينية عملية تمشيط بالمنطقة، لتعقب أثر هؤلاء المسلحين المجهولين.يذكر أن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها قوات الأمن في بنين إلى هجوم، في منطقة حدودية مع بوركينافاسو، بعد أن شهدت اختطاف سائحين فرنسيين واغتيال دليلهما في مايو 2019م، فيما كانت بنين تعدّ بلدًا آمنًا في منطقة غرب أفريقيا التي تشهد اضطرابات وتتكاثر فيها الجماعات المسلحة.// انتهى //22:28ت م0310