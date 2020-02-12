الدار البيضاء 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسوزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 2000 نسخة من إصداراتها العلمية المختلفة، مابين كتب ومطويات عبر جناح المملكة المشارك بمعرض المغرب الدولي للكتاب لعام 2020م المقام بالدار البيضاء، خلال 5 أيام من انطلاق المعرض.وحظي ركن الوزارة بإقبال كبير من رواد المعرض وقدمت لهم المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إلى جانب الكتب العلمية في مختلف العلوم الشرعية والكتيبات الدعوية من مطبوعات الوزارة المتنوعة.وتأتي مشاركة الوزارة بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لإبراز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين, ونشر قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، والعناية بخدمة القرآن الكريم طباعة ونشراً من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.// انتهى //22:28ت م0311