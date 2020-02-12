الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساستقبل معالي المستشار بالديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبد العزيز الشثري بمنزله اليوم، فخامة رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي والوفد المرافق له، بحضور سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد، ومعالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين الدخيل الله، وعددا من أصحاب المعالي.وفي مستهل الاستقبال رحب الشيخ الشثري بضيوف المملكة بعد ذلك أقام مأدبة عشاء تكريما لفخامته.// انتهى //22:30ت م0312