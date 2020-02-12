رفحاء 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واستواصل بلدية رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات قسم النظافة حملتها التصحيحية لمعالجة التشوه البصري, التي تهدف من خلالها إلى تنفيذ الخدمات البلدية كافة، من خلال إزالة مخلّفات البناء والمواد الصلبة داخل الأحياء، ورفع مخلّفات الاشجار ونظافة الساحات ونظافة المرافق العامة في الشوارع، بالإضافة للكنس اليدوي بالشوارع الرئيسة.وكثفت البلدية الأعمال اليومية للإصحاح البيئي للحد من انتشار الحشرات ومكافحتها في عدد من الأحياء السكنية، مؤكدة أن الجولات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //22:32ت م0313