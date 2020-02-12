واشنطن 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس‎جدد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، اليوم، ثقته في استدامة نمو اقتصادي قياسي في الولايات المتحدة هو الآن في عامه الحادي عشر.وأبلغ باول اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في اليوم الثاني من شهادته في الكونجرس، أنه لا يوجد سبب لعدم إمكانية استمرار الوضع الحالي من انخفاض البطالة وارتفاع الأجور وزيادة خلق الوظائف، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء في هذا الاقتصاد يعمل بشكل غير مناسب أو غير متوازن.وتبرز ثقة باول في آفاق استمرار النمو الاقتصادي، من خلال رأي البنك المركزي بأن النطاق الحالي الذي يستهدفه لتكاليف الاقتراض القصير الأجل الذي يتراوح من 1.5 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، هو الإطار الأمثل لإبقاء النمو في مساره.وترتفع الأجور حالياً بمعدل ثلاثة بالمئة تقريبا بينما يبلغ معدل البطالة 3.6 بالمئة، ويسير نمو الوظائف بوتيرة أسرع من زيادة في حجم القوة العاملة.لكن باول أشار أيضاً إلى عدد من المجالات لا يحقق فيها آداء الاقتصاد نجاحا، بما في ذلك التفاوت في الثروة والدخل والمشاركة في قوة العمل.وكرّر باول أيضاً مخاوفه حيال الزيادة في الدين الأمريكي، مشيراً إلى أنه مع التنامي السريع لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن ذلك يعني أنه بعد 20 عاماً من الآن، سينفق أطفال البلاد دولارات الضرائب تلك على خدمة الدين، بدلاً من إنفاقها على أشياء يحتاجونها فعلا.// انتهى //22:45ت م0316