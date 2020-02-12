عدن 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسحمّل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها.وحذر وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، من الانعكاسات الخطيرة للقرار الذي أعلنته عدد من الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة ويقضي بوقف برامج الاغاثة، وما سيترتب على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية.وأشار إلى أن هذا القرار جاء نتيجة طبيعية لممارسات المليشيا من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الإنسانية وعرقلتها جهود تلك المنظمات التي وصلت حد اعتقال وطرد موظفين.وجدد الإرياني الدعوة للأصدقاء في الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية للتنسيق مع الحكومة الشرعية لدراسة آلية لتقديم المساعدات للمستحقين في باقي مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وعدم البقاء رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز المليشيا على حساب ملايين المحتاجين.// انتهى //22:45ت م0317