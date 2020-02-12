الخرطوم 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح :إن الحكومة ليست قلقة، جراء قرار مجلس الأمن بتمديد مهمة فريق الخبراء بشأن دارفور ولاتري فيها شيئا جديدا.وأكد فى تصريح له اليوم أن عملية التمديد هي إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة.وعزا قرار مجلس الأمن لعدم التوصل لاتفاق سلام نهائي حتى الآن، وأضاف أنه بمجرد توقيع اتفاق للسلام وخروج بعثة اليوناميد من دارفور وإخراج السودان من الفصل السابع ستنتهي المهمة ،لافتا الانتباه إلى أن مهمة فريق الخبراء ستنتهي عندما يُوقّع اتفاق سلام نهائي في دارفور.//انتهى//22:45ت م0318