عدن 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسحثّ وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي اليوم على مضاعفة الجهود لتحرير ما تبقى من تراب اليمن من قبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وأشاد المقدشي خلال لقائه بقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان وعدد من قادة الألوية العسكرية، بالانتصارات التي يحققها الجيش اليمني في مختلف جبهات القتال وما يتمتعون به من معنويات عالية في معركة استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن من الميليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية، مثمنًا جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن ووقفتهم الشجاعة في معركة الدفاع العروبية لإفشال المؤمرات المُهدّدة للأمن الإقليمي العربي والمصالح العالمية.// انتهى //22:46ت م0319