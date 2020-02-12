بروكسل 18 جمادى الآخرة 1441ه الموافق 12فبراير 2020 م واسأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبيرغ أن وزراء دفاع الحلف أكدوا مجددًا في ختام اليوم الأول لاجتماعهم في بروكسل دعمهم للعراق ووافقوا من حيث المبدأ على تعزيز مهمة الناتو التدريبية.وقال الحلف في بيان له: إنه في المقام الأول ، سيتمثل الأمر في الاضطلاع ببعض أنشطة التدريب الحالية للتحالف العالمي, كما اتفق الوزراء على استكشاف ما يمكن فعله أكثر من هذه الخطوة الأولى.ويعكس البيان الأطلسي وفق المراقبين استمرار الخلافات داخل الحلف في التعامل مع العراق بسبب رفض البرلمان العراقي رسميا أي انتشار أجنبي كما أن بعض الدول تريد فقط البقاء ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي على الرغم الضغوط الأمريكية بأن تلتزم بشكل أكبر في العراق.// انتهى //22:56ت م0321