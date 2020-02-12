القاهرة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران.وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، إلى أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية وتطوير منظومة التعليم في مصر وتعزيز حركة السياحة بين البلدين، بالإضافة إلى تعظيم انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في التعاون بين البلدين اتصالاً بأولويات خطط التنمية الشاملة في مصر.// انتهى //23:18ت م0322