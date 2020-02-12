الرباط 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسيواصل جناح المملكة العربية السعودية في الدورة الـ 26 للمعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء المغربية، فعالياته لليوم الخامس على التوالي، الرامية إلى خلق تلاقح ثقافي بين مكونات عدة ثقافات والتفاعل معها، والتعريف بالنهضة العلمية والثقافية والفكرية التي تشهدها المملكة.في هذا الإطار استضاف الجناح مساء اليوم أستاذ التاريخ بجامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور الوافي النوحي، الذي ألقى محاضرة في موضوع "الرحلات الحجية المغربية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة"، تحدث فيها عن الرحلات التي استطاعت أن تربط العلاقات بين المشرق والمغرب، وتدوين بعض المثقفين والمفكرين المغاربة لمراحل هذه الرحلات التي تدخل في إطار أدب الرحلة، بوصفه مصدرا أساسيا للمعرفة والاطلاع على ثقافة وحضارة وتاريخ المملكة العربية السعودية وتقديمه للقراء والمهتمين.كما عبر الدكتور النوحي عن إعجابه بجناح المملكة لما يضمه من منشورات تبرز مدى التقدم الفكري والحضاري الذي وصلته المملكة في ميادين العلوم والفكر والثقافة، مقدما شكره للقائمين على الجناح ولجهودهم في استقبال الزائرين وتقديمهم كل الإيضاحات عن المملكة وعن تاريخها وحاضرها.// انتهى //23:43ت م0328