سكاكا 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسنظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بالتعاون مع مجلس شباب الجوف في مقهى المخاء النسائي بمدينة سكاكا اليوم, ندوة حوارية بعنوان " الأمان في عقول الفتيات والحوار الذاتي" وذلك ضمن برنامج المقهى الحواري الشهري، الذي يأتي امتداداً للبرامج المختلفة التي ينفذها المركز وتعمل على ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها في المجتمع بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية.واستضافة الندوة المدربة المعتمدة في مركز الحوار الوطني أنوار بنت منصور السهيان، التي عرفت التلوث الفكري الذاتي والخارجي، وأسبابه وأنواعه، مبينة مصادر التلوث الفكري على الفتيات، ومن الأكثر عرضه له، وأعراض الإصابه به وتغيير الحوار الذاتي, والطرق العلاجية، لحماية عقول الفتيات من الحوار السلبي وملوثات الأفكار.ونوهت السهيان بالدور الذي يقوم به مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في تحقيق التلاحم, الذي يولي الجانب الأكبر من رسالته وأهدافه لتأكيد الثوابت الوطنية وتعزيزها فضلاً عن ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتعايش المجتمعي.// انتهى //23:46ت م0331