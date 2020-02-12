المنامة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.وأكد معاليه خلال اللقاء متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكتين وشعبيهما الشقيقين، مشيراً إلى ما يشهده البلدان من تنمية وازدهار في المجالات كافة.ونوه رئيس مجلس الشورى بالجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وحرصها على نشر السلام والمحبة بين الدول والشعوب، مثمنا الدور الذي تقوم به في دعم البرامج التنموية والإغاثية والإنسانية بمختلف دول العالم.من جانبه، أثنى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز على النجاح والتميز الذي حققه مجلس الشورى في مملكة البحرين، معربا عن تقديره لدور المجلس لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين .// انتهى //23:49ت م0333