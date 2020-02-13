الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية صربيا لدى المملكة محمد يوسف سباهيتش.كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود ، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي.كما استقبل سموه سفير جمهورية غامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا.وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبالات معالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة .// انتهى //00:01ت م0334