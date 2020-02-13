الشقيري 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسدشن رئيس مركز الشقيري بمحافظة ضمد سمير بن مسفر الغامدي اليوم، سيارة حفظ النعمة والهوية الجديدة لفريق بصمة التطوعي التابع لجمعية معين التطوعية لخدمة المجتمع بمنطقة جازان، وذلك بحضور رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز شعبي.واستمع رئيس المركز لعرض من قائد الفريق المهند بن محمد النعمان عن مشروع "رحماء بينهم لحفظ النعمة"، الذي أسهم خلال العام الماضي في توزيع نحو 5000 وجبة، استفادت منها نحو 300 أسرة، فيما يستهدف الفريق خلال العام الحالي توزيع نحو 10,000 وجبة، مشيرًا إلى أن سيارة حفظ النعمة الجديدة ستسهم في توسيع نطاق عمل الفريق، الذي يقدم العديد من المشروعات التطوعية لخدمة المجتمع.// انتهى //00:03ت م0336