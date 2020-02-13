عرعر 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، يستضيف مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة غداً, دوري الدرجة الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة "التجمع الثاني"، في المدينة الرياضية بعرعر.ويشارك في الدوري فرق كل من المدينة المنورة، والقصيم، والجوف، والطائف، والرس، وأبها.// انتهى //00:08ت م0339