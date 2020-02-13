القريات 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسرأس مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي الاجتماع الدوري للجنة التحول الرقمي بتعليم القريات، بحضور المساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس وأعضاء اللجنة.وأكد الدكتور الثبيتي في بداية اللقاء أهمية التحول نحو التعليم الرقمي ونشر ثقافته وإعداد الميدان التعليمي له، مستعرضا الجهود التي بذلت في تفعيل المدارس لبوابة المستقبل.ثم تحدث الحواس عن التجارب والبرامج التي شاهدها في معرض Bett في لندن خلال لقاء التحول الرقمي للمساعدين للشؤون التعليمية التي من الممكن الاستفادة منها في الميدان التربوي.ونوقش خلال الاجتماع تقرير منجزات فريق بوابة المستقبل وأبرز التحديات التي واجهت الفريق في الفصل الدراسي الأول، والخطوات الإجرائية التي اُتخذت لتجاوزها.// انتهى //00:33ت م0341