واشنطن 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة واشنطن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج تيموثي ليندركينغ.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //01:34ت م0345