نواكشوط 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا، اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مساعد وزير الخارجة الأمريكي ديفيد هيل.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.من جهة أخرى بحث وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع المسؤول الأمريكي حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في منطقة الساحل.// انتهى //02:16ت م0346