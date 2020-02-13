دكار 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسوقعت موريتانيا والسنغال في العاصمة السنغالية دكار، اتفاقية تسويق المرحلة الأولى من مشروع إنتاج غاز حقل السلحفاة الكبير «أحميم"، الذي يعتبر أهم اكتشاف للغاز في السواحل المشتركة بين البلدين.وستسمح الاتفاقية، التي اشرف على توقيعها وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني محمد عبد الفتاح ووزير البترول والطاقات السنغالي ممادو مختار سيسي امس، بتسويق ما يناهز 2.3 مليون طن سنويا من الغاز المُسال طيلة عشر سنوات قابلة للتجديد.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تقنيات الإحصائيات القطاعية للصناعات البترولية والغازية والمعدنية، من أجل تسهيل نفاذ الجميع إليها، إضافة إلى دعم الشفافية في القطاع المعدني وتكثيف التعاون بين الأطراف الثلاثة المشكلة من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.//انتهى//02:26ت م0347