نيويورك 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة عند الاغلاق يوم امس الأربعاء مع تفاؤل المستثمرين بأنباء بأن فيروس كورونا قد يفقد زخمه.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 275.08 نقطة، أو 0.94 بالمئة، إلى 29551.42 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 21.70 نقطة، أو 0.65 بالمئة، ليغلق عند 3379.45 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 87.02 نقطة، أو 0.9 بالمئة، إلى 9725.96 نقطة.// انتهى //06:47ت م0003