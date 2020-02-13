الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستعرض والرئيس الغيني تعزيز مجالات التعاون.ولي العهد يبحث فرص الشراكة مع "دافوس" ويلتقي بان كي مون.رئيس غينيا يزور مركز الملك سلمان للإغاثة ويلتقي مسؤوليه.الفيصل يستعرض مشروعات كهرباء مكة.أمير الرياض يستقبل إدارة نادي الصم بالمنطقة.وزير الداخلية يلتقي مدير الشؤون السياسيـة بالـخارجية البـريـطانية.أمير جازان يشدد على استقطاب شركات الطيران المشغلة.سعود بن نايف: رؤية المملكة سعت لمواكبة التسارع الرقمي.فيصل بن مشعل: رعاية المواطن نهج ملوك هذه البلاد.فيصل بن فرحان يلتقي وزير الخارجية الأميركي.وزير خارجية رومانيا يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية.سفير خادم الحرمين يبحث الفرص الاستثمارية مع وزير الاقتصاد الإندونيسي.التحالف": محاسبة مخالفي قواعد الاشتباك.طفولة في أتون الحرب."الضاحي": الأوضاع الأمنية أكبر تحدّ لمكافحة الاتجار بالبشر.السودان سيسلم البشير ومطلوبين آخرين للجنائية الدولية.عشرات اليهود يقتحمون ويدنسون الأقصى.لبنان يطلب خبرات «النقد الدولي» لتحقيق استقراره المالي.// يتبع //06:49ت م0006