و بينت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الإرادة والإنجاز) : مرحلة تلو الأخرى من التقدم ، تحققها المملكة في مسيرتها المتسارعة للتنمية المستدامة ، وتعزيز مكانتها وتأثيرها الاقتصادي على مختلف الأصعدة إقليميا وعالميا ، في الوقت الذي تشهد فيه حراكا مكثفا كرئيس لمجموعة العشرين واستضافتها لقمة الكبار القادمة ، كما تواصل فيه تقدمها بمؤشر التنافسية العالمية والتفاعل مع دوائر صناعة القرار والفكر الاقتصادي.وأضافت أنه في هذا الإطار وتقديرا لدور المملكة ، تأتي تحضيراتها واستعداداتها لاستضافة قمة الشرق الأوسط القادمة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في شهر أبريل المقبل ، والذي يركز على حزمة من المحاور الرئيسية بشأن تحديات مهن المستقبل وبناء القدرات، والمدن الذكية، والإشراف البيئي، والثورة الصناعية الرابعة ، وذلك استكمالا للمكتسب المهم المتمثل في إنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة، وتؤكد هذه الخطوة قدرة المملكة على تعزيز الجهد الدولي تجاه نمو الاقتصاد العالمي ومواجهة تحدياته ، وفي الاتجاه المقابل سيوفر المركز مساحةً لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية ويسهم في تبني التقنية وأفضل ممارساتها العالمية، ويسخّر الأدوات التي يوفرها التقدم التقني الهائل لخدمة أهداف المملكة التنموية.وختمت :وبهذا تتسع مساحة وخطوات التفاعل في سياسة المملكة مع مستجدات الاقتصاد العالمي، منطلقة في ذلك من نجاحات داخلية بارزة وتجارب ملهمة في الإرادة والإنجاز لمستهدفات الرؤية الطموحة في الحاضر والمستقبل المنظور في كل قطاع.// انتهى //06:49ت م0009