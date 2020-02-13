طرابلس 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، موضحة انه تم مناقشة التعاون المشترك فى كافة المجالات ، كما تم بحث آخر التطورات السياسية والعسكرية فى الساحة الليبية فى ظل جهود بعثة الأمم أهمها وقف التدخلات الخارجية وفرض حظر على الأسلحة وإقرار وقف لإطلاق النار.وأشارت الصحف إلى لقاءالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر،مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو،وتم خلال اللقاء وبحث سبل مكافحة الإرهاب، كما تم توجيه دعوة رسمية مقدمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشير حفتر لزيارة فرنسا.وواصلت إهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة تواصل عمليات خرق الهدنة فى معظم المحاورجنوب العاصمة،ورصدت إنفجارات مدوية تهز العاصمة طرابلس وتسمع في مناطق مختلفة، مشيرة إلى تعرض منطقة أبوقرين جنوب شرق مصراتة لقصف جوي.ونقلت تصريحات وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، موضحا إن موقف بلاده واضح تجاه الليبيين من دون التفرقة بين أي طرف من أطراف الأزمة، مشددا على أن الشعب الليبي هو الذي يختار من يمثله،مشيرا نحن لا نفرق بين أي طرف من الليبيين، والشعب الليبي هو الذي يختار من يمثله، مؤكدا أن دور بلاده لا يقتصر على طرابلس أو بنغازي فقط.وتناولت الصحف تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولى بالموافقة بالأغلبية على اعتماد القرار رقم «2510» المقدم من بريطانيا بخصوص وقف اطلاق النار في ليبيا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، مشيرة أن 14 عضوًا بالمجلس المكون من 15 عضوًا صوتوا بالموافقة على القرار فيما امتنعت روسيا.// انتهى //07:14ت م0011