نيويورك 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسالتقى معالي المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء امس الاربعاء، بمعالي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك.وقدم معالي السفير عبدالله المعلمي، في بداية اللقاء، هدية تذكارية من المملكة العربية السعودية مهداة للأمم المتحدة عبارة عن لوحة فنية تحمل شعار الأمم المتحدة مرسوم بالخط العربي، حيث تشكل ديباجة ميثاق الأمم المتحدة الذي استخدمت عباراته لتشكيل اللوحة مظهرا إبداعيا يبرز جمال وروعة الخط العربي، الذي نال إعجاب أمين عام الأمم المتحدة واصفا الهدية بالرائعة والقيمة.كما بحث السفير المعلمي خلال اللقاء مع أمين عام الأمم المتحدة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحة الدولية والجهود الأممية المبذولة في سبيل معالجتها.يذكر أن هذه اللوحة رسمت بيد الخطاط والفنان السعودي وافي البخيت الذي شارك بعدد من اللوحات الفنية في المعرض الذي نظمه وفد المملكة العربية السعودية بالتعاون مع نادي اللغة العربية في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في شهر ديسمبر الماضي، مشاركة أبرزت جمال وروعة الخط العربي وحازت على استحسان وإعجاب الجميع لاسيما في ظل إعلان وزارة الثقافة في المملكة عام ٢٠٢٠ عاما للخط العربي.// انتهى //07:27ت م0012