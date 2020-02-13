نجران 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسوقعت جامعة نجران ممثلة في عمادة معهد الدراسات والخدمات الاستشارية أول أمس الثلاثاء، عقد تقديم استشارات تعليمية مع الكلية التقنية بمنطقة نجران، وذلك بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور، فلاح بن فرج السبيعي، ومدير عام التدريب التقني والمهني بنجران، سعيد بن أحمد آل جبار، حيث مثّل الجامعة عميد المعهد الدكتور، علي آل مزهر، فيما مثل الكلية التقنية عميدها، محمد الصقري.وأوضح الدكتور آل مزهر، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي أبرمتها الجامعة مع عدة جهات مختلفة؛ بهدف تصدير المعرفة لشركاء الجامعة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المتواصلة من قبل معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة؛ لرفع الإيرادات الذاتية وإشراك الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تصدير وتبادل المعرفة مع القطاعات المختلفة ؛ لرفع جودة وتطوير الخدمات التعليمية والأكاديمية.// انتهى //07:44ت م0013