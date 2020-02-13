المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //08:33ت م0019