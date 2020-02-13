نيويورك 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسالتقى نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أمس، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، القائم بأعمال مكتب تمثيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) جيمس ديكسترا.وجدد ديكسترا، في بداية اللقاء، شكره وتقديره للمملكة على دعمها السخي والمتواصل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بما يجسد اهتمام المملكة بهذه القضية مما جعلها واحدة من أكبر الدول المانحة للوكالة.واستعرض القائم بأعمال المكتب التحديات والصعوبات التي تواجه الوكالة وتأثيرها على الجهود والخدمات التي تقدمها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.وأكد الدكتور منزلاوي خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات واهتمامات المملكة، وحرص المملكة الدائم على تقديم كل ما من شأنه مساعدة وكالات الأمم المتحدة على خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.وأعرب الدكتور منزلاوي عن اعتزاز المملكة بالتعاون الوثيق الذي يربطها بالأونروا وترحيبها الدائم في تقديم الدعم للوكالة نظير دورها النبيل وما توفره من خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف القطاعات.حضر اللقاء عضو الوفد الدائم السكرتير أول عبدالله مشخص، وضابط الاتصال بمكتب الأونروا مارجولين شوت.// انتهى //08:53ت م0021