الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسوقع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الرياض، اتفاقية لدعم مكاتب التوظيف الجامعي، وذلك لدعم توظيف الطلاب من خريجي الجامعة والمتوقع تخرجهم، حيث تهدف الاتفاقية إلى زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.ووقع الاتفاقية نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لدعم التوظيف أحمد بن سعود المجيّش، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور مشاري بن عيّاد العصيمي، ضمن مبادرة هدف في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الصندوق لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال برامجه العديدة، وكذلك إيجاد آليات دعم مناسبة للوصول إلى تحقيق أهدافه.وسبق أن وقع الصندوق والجامعة اتفاقية مماثلة في ديسمبر 2018، وبموجب الاتفاقية، سيعمل الصندوق على تقديم الدعم والتدريب لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيها، على الاستفادة من برامج الصندوق التي يوفرها لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، ومن بينها منصة "سبل" الإلكترونية لخدمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة "دروب" للتدريب الإلكتروني، وبرنامج "تمهير" للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات" لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية وصيفي.وتسهم الاتفاقية في تحسين أداء التوظيف للخريجين، وتهيئتهم لاحتياجات سوق العمل، وتقديم التدريب النوعي لهم، وإتاحة الفرصة لتقديم مشاريع وأفكار إبداعية لمساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من أجل تمكينهم من الحصول على عمل في القطاع الخاص.// انتهى //09:20ت م0024