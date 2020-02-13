نجران 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واساختتم فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة نجران "جستر" بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، أمس دورة "تعلم أسس لغة الإشارة" وذلك بفندق أوسيس نجران.واشتملت الدورة التي حضرها نحو 25 متدرباً ومتدربة على عديد من المحاور كان أبرزها أسس لغة الإشارة، والحروف الأبجدية, والأرقام والإشارات الوصفية وغير الوصفية والعديد من أوراق العمل.وأوضحت المدير التنفيذي لفرع جستر نجران، إيمان آل دويس أن هذه الدورة تأتي ضمن برامج وأنشطة الجمعية هذا العام، وتهدف للرفع من مستوى الوعي لدى المجتمع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عبر تقديم البرامج وورش العمل بواسطة مدربين متخصصين في هذا المجال.// انتهى //09:28ت م0025