بغداد 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على التطورات الأمنية في البلاد, بخاصة ما يتعلق بإعلان قيادة العمليات المشتركة عن انطلاق الصفحة الأولى من عملية أمنية واسعة بغرب العراق من خمسة محاور فجر أمس الأربعاء؛ لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها من العناصر الإرهابية, وتأمين الحدود العراقية مع كل من الأردن وسوريا.وفي السياق أبرزت الصحف آخر التطورات التي شهدتها ساحات الاحتجاجات في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق أمس, مفيدةً بالتصعيد الذي شهدته هذه الساحات على إثر تكرار الاعتداءات وعمليات التصفية ضد المحتجين السلميين.وأشارت بشكل خاص إلى عملية "الكر والفر" بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد أمس, على إثر قيام القوات الأمنية بافتتاح الساحة وجسرالسنك المرتبط بها أمام سير المركبات.وتطرقت الصحف إلى التطورات الأمنية التي رافقت الاحتجاجات السلمية في مدينة الناصرية بجنوب العراق أمس, والمواجهات التي حدثت بين المتظاهرين وقوات الأمن, والتي أسفرت عن سقوط قتيل واحد.وتناولت صحف العراق إعلان خلية الصقور الاستخبارية العراقية عن إحباط ما وصفته بأخطر مخطط إرهابي لاستهداف ساحات التظاهر والقوات الأمنية في بغداد والمحافظات العراقية، واعتقال المسؤول عن العملية الذي وصف بأنه أحد أبرز قادة تنظيم "داعش" الإرهابي.// انتهى //10:55ت م0043