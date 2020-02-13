نيودلهي 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسلقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات، إثر اصطدام حافلة مسرعة بشاحنة متوقفة بشمال الهند.وقال المسؤول بالشرطة الهندية اراج راجا في تصريح للصحفيين ،اليوم ، إن الحادث وقع على طريق سريع في منطقة فيروزآباد في ولاية أوتار براديش أمس الأربعاء ، حيث كانت الشاحنة متوقفة على جانب الطريق وتخضع للإصلاح بسبب عطل عندما صدمتها حافلة الركاب من الخلف.وأضاف راجا "لقي 14 شخصا حتفهم بينهم13 من ركاب الحافلة وسائق الشاحنة الذي كان يشرف على عملية الاصلاح".وأفادت تقارير محلية أن سائق الحافلة غفا وفقد السيطرة على عجلة القيادة مما أدى لوقوع الحادث.// انتهى //10:57ت م0045