إسلام آباد 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم عزم رئيس الوزراء عمران خان على معالجة الأزمة الاقتصادية ووضع خطة شاملة لسداد الديون الخارجية.واهتمت بتبني مجلس الشيوخ الباكستاني قراراً بالإجماع لإبداء التضامن مع الصين حكومة وشعبا في مكافحة فيروس كورونا.وأخبرت عن تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة للقوات الجوية الباكستانية إثر تعرضها لعطل فني.أفغانياً تطرقت إلى إجراء الرئيس الأفغاني أشرف غني ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مكالمة هاتفية لبحث المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وطالبان، ورغبة روسيا في أن لا يؤثر انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سلباً على الأمن في أفغانستان.كما تناقلت قرار الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا 1 حول تأجيل جائزة الصين الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، بسبب فيروس كورونا المستجد.// انتهى //11:16ت م0048